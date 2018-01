A Siena l’albero di Natale si ritira a domicilio

Con l’arrivo dell’Epifania si è chiuso il periodo delle festività natalizie e, come da tradizione, le famiglie italiane si sono ritrovate a smontare, oltre agli addobbi, anche l’albero di Natale.Anche quest’anno, a Siena, Sei Toscana offre ai cittadini la possibilità di disfarsi dell’albero prenotando il suo ritiro gratuito a domicilio.Per usufruire del servizio basta chiamare il numero verde di Sei Toscana – 800 127 484 – (gratuito sia da rete fissa che mobile) e prenotare la data di ritiro presso la propria abitazione. Il numero verde è attivo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 13:30 alle 17, il venerdì dalle 9 alle 13.I cittadini residenti nel capoluogo senese possono anche disfarsi del proprio albero di Natale portandolo direttamente al centro di raccolta, in località Renaccio, aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30 (sabato pomeriggio chiuso).Sei Toscana invita a non abbandonare per nessun motivo gli alberi in prossimità dei cassonetti, azione questa passibile di sanzioni.Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero verde 800127484 o consultare il sito www.seitoscana.it