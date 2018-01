I Vigili del Fuoco di Siena sono intervenuti in via del Porrione, presso il Ristorante Gallo Nero a Siena, per un presunto incendio. Avvertiti da alcuni passanti che vedevano uscire fumo dagli infissi la squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta è entrata all'interno e ha riscontrato che il fumo era dovuto ad una candela rimasta accesa e che fortunatamente non aveva sviluppato nessun incendio. Non si registrano persone coinvolte e nemmeno danni alla struttura.