Si terrà sabato 20 gennaio il penultimo incontro del processo partecipativo "Costruiamo insieme il futuro della nostra città" dedicato alla revisione degli strumenti urbanistici del Comune di Siena.L'appuntamento, aperto al pubblico, si svolgerà nel pomeriggio alla Galleria C. Olmastroni a Palazzo Patrizi in via di Città, 75 (piano terra) con l'inaugurazione alle 15.30 di una mostra dei lavori prodotti dalle scuole sul tema del rapporto tra i bambini e la città, alla quale sono invitate in particolar modo le famiglie e, a seguire, alle 17 il workshop di sintesi del percorso fin qui svolto.