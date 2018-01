Uniti per Siena interviene sulla chiusura della mensa del Dopolavoro ferroviario

“Piena solidarietà ai dipendenti del Dopolavoro ferroviario di Siena, che lunedì riceveranno le lettere di licenziamento”, è quanto affermano Francesco Giusti e William Vittori di Uniti per Siena.“La nostra città - proseguono i due esponenti dell’associazione che appoggia come candidato a sindaco Luigi De Mossi - perde non solo nuovi posti di lavoro, ma anche un punto di riferimento importante per molti senesi, che abitualmente utilizzavano il ristorante del Dopolavoro come mensa lavorativa.Siamo estremamente preoccupati - concludano Giusti e Vittori - perché di questo passo la nostra Siena rischia di perdere tutti i luoghi più caratteristici e particolari che la contraddistinguevano”.