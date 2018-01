Sena Civitas, presentata la lista dei candidati a sostegno di Massimo Sportelli

Alle ore 11 di oggi, lunedì 22 gennaio, presso l’hotel Continental, si è tenuta la conferenza stampa del Circolo Sena Civitas, presieduta dal presidente Oliviero Appolloni e dal candidato a sindaco di Siena, Massimo Sportelli."Il presidente Appolloni ha espresso soddisfazione: “Siamo i primi a presentare la lista - ha sottolineato - perché non avendo legami con i partiti, non dobbiamo attendere risultati elettorali o aspettare autorizzazioni. Il nostro solo interesse è il bene di Siena. Si tratta - ha aggiunto - di una lista di importante rinnovamento (nessuno iscritto a partiti - quasi tutti i candidatisono privi di esperienze politiche dirette e chi le ha avute è stato solo rappresentante delle opposizioni).”Quella di Sena Civitas è una lista rappresentativa di vari ambienti e professioni. Importante si presenta la componente femminile. Le persone sono tutte stimate e dotate di esperienza e professionalità.“Una bellissima squadra”, così l’ha definita Appolloni. In seguito verrà comunicato il Comitato Elettorale del quale faranno parte, oltre alle già note alte professionalità presenti nel Circolo Sena Civitas, ulteriori amici molto conosciuti, che sosterranno la lista (fra loro un ex ambasciatore, primari ospedalieri, noti professionisti, commercianti, imprenditori, docenti) a dimostrazione del fatto che la città non ha più paura di esporsi e forte è la richiesta di cambiamento di metodi e mentalità, accompagnata da un marcato rinnovamento della classe dirigente".Questa la lista di Sena Civitas:1 Staderini Pietro2 Andreassi Marco3 Appolloni Francesca4 Balucanti Socrate5 Barabesi Roberta6 Bichi Luciano7 Botarelli Caterina8 Brini Lapo9 Burchianti Stefano10 Burroni Paolo11 Butini Enrico12 Caprasecca Valentina13 Carfora Antonio14 Ciani Luca15 De Santi Gianna16 Fineschi Sergardi Guido17 Fiorenzani Carlo18 Fiorini Federica19 Fiorini Vagnetti Rita20 Giardino Carmela detta Bruna21 Grasso Ginevra22 Manni Sergio23 Mariotti Fiorella24 Morabito Francesca25 Nigi Carlo26 Orazioli Daniela27 Pellegrino Francesco28 Pini Daniele29 Pontremoli Laura30 Raffaelli Angelo31 Rotundo Felicia32 Tigli Andrea