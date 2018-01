Aggressione a tassista, intervento di Luigi De Mossi

"Ieri sera, intorno alle 20, si è verificato l’ennesimo episodio di violenza e criminalità avvenuto alla stazione centrale di Siena". Così interviene con una nota il candidato a sindaco di Siena, Luigi De Mossi."Questa volta - prosegue De Mossi - è stato ai danni di un tassista durante il suo turno di lavoro. Nell’esprimere la mia solidarietà a tutti i tassisti, non posso esimermi dal rilevare l’assoluta assenza dell’Amministrazione comunale. Ancora una volta l’Amministrazione si è dimostrata impreparata ed immobile di fronte a problemi ormai noti che si manifestano con sempre maggiore frequenza.Nel riaffermare la piena fiducia nelle forze dell’ordine, intervenute tempestivamente, e che devono operare con sempre più scarse risorse, noi lavoreremo per riportare la presenza, forte, del Comune in ogni spazio ed ambito della città".