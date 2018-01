Marco Casucci ed Hubert Ciacci (Lega): ''Montalcino, preoccupante l'aumento di furti nelle cantine''

''Occorre il massimo impegno delle istituzioni''

“Solitamente, ad ora - affermano Marco Casucci ed Hubert Ciacci, rispettivamente Consigliere regionale e Capogruppo in Consiglio comunale della Lega - la zona di Montalcino è stata molto tranquilla, ma recentemente i numerosi furti nelle cantine hanno giustamente allarmato chi produce il famoso vino apprezzato in tutto il mondo.A nostro avviso - proseguono i Consiglieri - stando così le cose, oltre ad incrementare la videosorveglianza, sarebbe fondamentale una maggiore e capillare presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio.Quest’ultima opzione, però - precisano gli esponenti leghisti - trova ostacolo nell’atavica carenza di uomini e mezzi che, anche in questa zona, è particolarmente rilevante.Essendo, poi, pressoché certamente furti su commissione - sottolineano i rappresentanti del Carroccio - è chiaro che le bottiglie trafugate vengano poi smistate in aree molto distanti e quindi è naturale che si perdano facilmente le tracce della stessa refurtiva.Insomma - concludono amaramente Marco Casucci ed Hubert Ciacci (tra l’altro direttamente parte in causa, essendo lui stesso un noto produttore di vino) è doveroso che tale criticità non venga minimizzata e che le istituzioni, come la Prefettura, oltre che occuparsi attivamente d’immigrati, monitori con attenzione la stringente problematica.”