Intervento sulla mobilità di Luigi De Mossi

"Trovo inconcepibile che la mobilità a Siena sia problematica come quella delle città di grandi dimensioni". Così inizia una dichiarazione di Luigi De Mossi, candidato a sindaco di Siena alle prossime amministrative."Un paragone negativo da risolvere quanto prima - prosegue De Mossi -: non è possibile, infatti, che dal centro storico alle zone limitrofe ai quartieri circostanti la città e, con essa i suoi cittadini, soffra di una simile congestione. E’ impensabile ad esempio vedere file infinite di auto durante gli orari di entrata e uscita dalle scuole.Per non parlare dell'urgenza dettata dalla questione della sovrapposizione della raccolta dei rifiuti e da quella del trasporto dei colli commerciali: aspetti su cui sto lavorando alacremente perché devono essere risolti subito. L'obiettivo è quello di trovare soluzioni mirate ed efficienti e per farlo ascolto ogni giorno i suggerimenti dei cittadini, dei commercianti e degli artigiani perché è proprio in base alle loro necessità che va creato un programma funzionale per la città nella sua interezza.Non dobbiamo dimenticare che Siena è una città a misura d’uomo e tale deve restare. Gli spostamenti su gomma fanno registrare notevoli difficoltà, quindi, bisogna incominciare a creare delle alternative funzionali con il doppio fine di far diminuire l’utilizzo delle auto private e di favorire l’uso dei mezzi pubblici e alternativi. Inoltre occorre pensare a spazi adeguati per i parcheggi scambiatori per diverse zone della città.Dobbiamo fare in modo che il trasporto pubblico sia davvero efficiente per invogliare le persone a non usare l’auto per raggiungere il centro, ed è naturale: per ottenere questo cambio di abitudini, i servizi devono funzionare, e bene.La mia attenzione e il mio lavoro sta andando verso questa direzione: ascolto anche i cittadini che dai quartieri periferici lamentano condizioni non favorevoli per muoversi e che, troppo spesso, sono dimenticati dall’Amministrazione comunale se non per essere raggiunti a imminenti elezioni. Ho raccolto e sto raccogliendo proposte, idee interessanti e sto lavorando con tecnici ed esperti per poter presentare un progetto dettagliato nel mese di febbraio. Per tanti, troppi anni, la città è rimasta senza guida ed in balia di se stessa con un vero e proprio far west nei trasporti e nella viabilità."