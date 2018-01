Il tour elettorale di Luigi Di Maio (M5S) in provincia di Siena - FOTO

Il candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, accompagnato dal consigliere regionale M5S Giacomo Giannarelli, ha visitato ieri, mercoledì 24 gennaio, la provincia di Siena nel corso del suo tour elettorale. Due gli appuntamenti, a Rocca delle Macie (Castellina in Chianti) ed a Radda in Chianti incontrando le aziende vitivinicole del Consorzio Chianti Classico e agroalimentari toscane."Chi è candidato nei collegi uninominali da noi di M5s non ha il paracadute - ha dichiarato Maio nel corso dei suoi incontri -. Padoan può fare pure il fenomeno che si candida a Siena. Ma lui ha un paracadute nel proporzionale. Così, in questo modo, siamo tutti bravi a candidarci."Dopo tutto quello che è successo al Monte dei Paschi non capisco come Siena possa rimanere una roccaforte del Pd. Sono molto preoccupato per queste mega-coalizioni e ammucchiate che stanno facendo i partiti. La coalizione di centrodestra litiga ogni giorno. Votare per quella gente significa far piombare il Paese nel caos il giorno dopo a causa dei loro litigi. È successo già in Sicilia - ha continuato Di Maio - dove la Lega ha fatto mancare la maggioranza alla giunta Musumeci, succederà anche altrove dopo il 4 marzo". Di Maio ha anche detto che nel centrodestra "non si capisce cosa pensino del 3%, della legge Fornero, non si capisce nemmeno chi sia il loro candidato premier".Sulla sicurezza abbiamo un programma ben chiaro: 10 mila nuove assunzioni nelle forze dell'ordine e due nuovi carceri. Mai più decreti svuota-carceri né leggi ad personam per salvare qualche politico dalla galera mettendo fuori centinaia di criminali.Credo che il vero grande rischio di una zona come questa - ha detto ancora Di Maio - sia l'astensione, persone che non vanno a votare: noi non chiediamo loro il voto, chiediamo loro di partecipare al nostro progetto per l'Italia, di prendere parte ai nostri lavori sul programma, di proporsi anche per i collegi uninominali, di far parte di questo percorso.La legge elettorale attuale non promette niente di buono. Rappresentiamo oggi la prima forza politica nel Paese e non abbiamo intenzione di lasciare l'Italia nel caos la sera delle elezioni. Se non dovessimo aver raggiunto un numero capace di darci l'autonomia per governare, faremo un appello pubblico alle forze politiche chiedendo di mettere insieme le priorità del Paese per dare un governo all'Italia.Ci sono 187mila leggi in Italia, bisogna fare l'elenco delle leggi da abolire e non quello delle leggi da fare per sburocratizzare, perché queste leggi creano più burocrazia, ci sono 400 leggi inutili di cui non si capisce l'esistenza: le prime leggi da abolire sono lo spesometro, gli studi di settore e il redditometro. È chiaro per esempio che le leggi fatte per combattere l'evasione fiscale - ha aggiunto - stanno invece combattendo chi ha sempre pagato le tasse ed è ligio agli adempimenti fiscali.Sempre parlando di semplificazione in campo fiscale, Di Maio ha sottolineato la necessità di "procedere all'unificazione delle banche dati della pubblica amministrazione".