Due stranieri iniziano colluttazione con il loro coinquilino italiano e la proseguono con i Carabinieri

Nel quadro dell’intensificazione dei servizi di prevenzione volti a contenere la ripartenza dei delitti predatori una gazzella dei Carabinieri del NORM di Siena ha fermato stanotte in Piazza del Sale un ragazzo italiano sospetto che si muoveva con circospezione.Il ragazzo è stato fermato dai Carabinieri del Radiomobile e alla richiesta dei documenti ha dichiarato di non averne addosso. Nel momento in cui i Carabinieri lo hanno invitato a salire sull’automezzo militare per essere condotto in caserma per essere sottoposto a un fermo per identificazione, il giovane ha asserito di abitare poco distante in un alloggio messogli a disposizione dalle Opere Pie e di voler condurre i due operatori in quell’abitazione dove avrebbe potuto esibire i propri documenti.Arrivati presso lòappartamento i Carabinieri hanno scoperto che questo risultava coabitato da altri due uomini: un albanese del '96 e un marocchino dell’87, denunciati in passato per reati vari.I due stranieri se ne sono avuti subito a male per la poco gradita visita degli uomini dell’Arma e hanno preso ad insultare il loro coinquilino italiano per il comportamento infame di avergli portato in casa i Carabinieri.La situazione è presto degenerata. I due stranieri hanno iniziato una colluttazione col ragazzo italiano e i militari sono dovuti intervenire sino a bloccare i due che, avendo rivolto le loro attenzioni anche agli operatori dell’Arma, sono stati tratti in arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I due Carabinieri visitati al pronto soccorso delle Scotte sono stati refertati per delle contusioni riportate.