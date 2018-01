Il Consiglio comunale di Siena convocato per martedì 30 gennaio. L'ordine del giorno

Convocazione in seduta pubblica dalle ore 9.00 presso la Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Pubblico



Il Consiglio comunale di Siena è convocato in seduta pubblica, in prima convocazione, alle ore 9.00 di martedì 30 gennaio nella Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Civico (Il Campo, 1).1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 344 2017 VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO - AREE CHE RIVESTONO UN GENERALE INTERESSE PUBBLICO IN ANTICIPAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI SIENA - ADOZIONE SCHEDA TU4 - CASERMA DEI VV.F. VIALE CAVOUR AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 32 DELLA LRT 65/2014.2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 345 2017 REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI SIENA - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 18 DELLA L.R.T. 1/2005 RELATIVAMENTE ALL'EDIFICIO POSTO IN VIA CAMOLLIA N. 76 EX GARAGE BASSI, IN OTTEMPERANZA DELLE SENTENZE TAR TOSCANA N. 986/2016 E N. 1356/2017.3 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 15 2018 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018-2020 – APPROVAZIONE.4 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 4 2018 PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018 – 2020 ED ELENCO ANNUALE 2018. APPROVAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 E DEL D.M. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 24/10/2014.5 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 6 2018 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA – ANNO 2018.6 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 14 2018 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – ESERCIZIO 2018 – DETERMINAZIONI.7 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 12 2018 BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 – APPROVAZIONE.ì8 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 16 2018 TUTELA DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA. ATTO DI INDIRIZZO POLITICO – AMMINISTRATIVO C.C. N° 203/2017 – ADEGUAMENTO – INTEGRAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI.9 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 17 2018 STATUTO COMUNALE – ADEGUAMENTO NORMATIVO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.10 APPROVAZIONE VERBALI 1 2018 APPROVAZIONE VERBALE DI PRECEDENTE SEDUTA CONSILIARE (19/12/2017).11 COMUNICAZIONI 2 2018 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.12 INTERROGAZIONI 230 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO ALLA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SIENA.13 INTERROGAZIONI 263 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO AGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN STRADA DI PESCAIA.14 INTERROGAZIONI 264 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO ALLE PIANTE INFESTANTI INTORNO LA RISALITA DELLA STAZIONE FERROVIARIA – ANTIPORTO DI CAMOLLIA.15 INTERROGAZIONI 326 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI IN MERITO ALLA MANIFESTAZIONE “MERCATO NEL CAMPO”.16 INTERROGAZIONI 324 2017 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI MOVIMENTO CIVICO SENESE GIUSEPPE GIORDANO, SINISTRA PER SIENA RC, SSM ERNESTO CAMPANINI IN MERITO ALLA ATTUAZIONE DELLA MOZIONE PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI SIENA ALLA SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI 2017 APPROVATA NEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 SETTEMBRE 2017.17 INTERROGAZIONI 331 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MOVIMENTO CIVICO SENESE GIUSEPPE GIORDANO IN MERITO ALLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA MOZIONE FINALIZZATA AD ISTITUIRE IL CONTROLLO DI VICINATO.18 INTERROGAZIONI 333 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MOVIMENTO CIVICO SENESE GIUSEPPE GIORDANO IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SIENA AI BANDI HORIZON 2020.19 INTERROGAZIONI 337 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO RIFORMISTI SIMONE LORENZETTI IN MERITO ALLE BORSE DI STUDIO DEL COMUNE DI SIENA.20 INTERROGAZIONI 338 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI IN MERITO ALL'USCITA DA SCUOLA PER GLI STUDENTI MINORI DI 14 ANNI.21 INTERROGAZIONI 339 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SINISTRA PER SIENA, RC, SSM, ERNESTO CAMPANINI IN MERITO ALLA RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE SCACCIAPENSIERI.22 INTERROGAZIONI 342 2017 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO NERO SU BIANCO ALESSANDRO PICCINI, MARIA ISABELLA BECCHI IN MERITO A INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI LOCALI PRESSO L'AUTOPARCO COMUNALE.23 INTERROGAZIONI 346 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA 5 STELLEMICHELE PINASSI IN MERITO AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DEL “PACCHETTO SCUOLA” DELLA REGIONE TOSCANA.24 INTERROGAZIONI 349 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO CITTADINI DI SIENA ENZO DE RISI IN MERITO AL DECORO URBANO E CRITERI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.25 INTERROGAZIONI 350 2017 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI L'ALTERNATIVA ANDREA CORSI, MASSIMO BIANCHINI, IMPEGNO PER SIENA MARCO FALORNI IN MERITO ALLA PUBBLICIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO “RECITAL 2017” DELL'ATTORE PAOLO HENDEL TENUTOSI IL 14 DICEMBRE 2017 PRESSO IL TEATRO DEI ROZZI.26 INTERROGAZIONI 351 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO RIFORMISTI SIMONE LORENZETTI IN MERITO ALLA SCARSA VISIBILITA'GENERATA DAI NUOVI CORPI ILLUMINANTI PUBBLICI INSTALLATI DALLA AZIENDA CITELUM.27 INTERROGAZIONI 352 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO IVANO DA FRASSINI IN MERITO ALL'ORARIO PULITURA DELLE STRADE QUARTIERE DI RAVACCIANO.28 INTERROGAZIONI 357 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI IN MERITO ALLE PROCEDURE DI ALLONTANAMENTO DEI QUESTUANTI DAL TERRITORIO COMUNALE SENESE.29 INTERROGAZIONI 359 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI IN MERITO ALLA PRESENZA DI UNGULATI IN PROSSIMITA'DELL'ABITATO DI VICO ALTO.30 INTERROGAZIONI 3 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO AL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.31 INTERROGAZIONI 5 2018 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI, CITTADINI DI SIENA ENZO DE RISI IN MERITO ALL'INCARICO CONFERITO ALL'AVV. PISILLO NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 3245/2015 R.G.N.R..32 INTERROGAZIONI 7 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO ALLA SOSTITUZIONE DI LAMPIONE IN VIA AVIGNONE NEI PRESSI DEL CAMPO SCUOLA “RENZO CORSI”.33 INTERROGAZIONI 8 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI IN MERITO ALL'ATTO DIRIGENZIALE N. 2551 DEL 28.11.2017 “AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA COMUNICATIVA DEL COMUNE DI SIENA – INTEGRAZIONE STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA MESSAGGISTICA DESTINATA all'utenza e finalizzata alla comunicazione istituzionale e per la protezione civile.34 MOZIONI 164 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI, MAURO AURIGI PER IMPEGNARE L'AMMINISTRAZIONE DI SIENA A MIGRARE LE POSTAZIONI INFORMATICHE NON SPECIALISTICHE A SOFTWARE LIBERO.35 MOZIONI 165 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI, MAURO AURIGI PER IMPEGNARE L'AMMINISTRAZIONE DI SIENA A IMPEDIRE LA CEMENTIFICAZIONE DEI TORRENTI CREVOLE E CREVOLICCHIO.36 MOZIONI 204 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI SINISTRA PER SIENA RC, SSM ERNESTO CAMPANINI, MOVIMENTO CIVICO SENESE GIUSEPPE GIORDANO IN MERITO AL TRATTATO DI LIBERO SCAMBIO CETA.37 MOZIONI 205 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GIANNI GUAZZI, RITA PETTI, KATIA LEOLINI, SIMONE VIGNI, GIULIA PERICCIOLI, MASSIMILIANO BRUTTINI, FEDERICO NESI, STEFANIA BUFALINI, GIANNI PORCELLOTTI IN MERITO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118 ASL SUD EST TOSCANA.38 MOZIONI 220 2017 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO ALL'AMPLIAMENTO DEGLI ORARI DI APERTURA DEL CAMPO SCUOLA DI VIALE AVIGNONE.39 MOZIONI 229 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI, MAURO AURIGI PER IMPEGNARE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A PROMUOVERE L'UTILIZZO DELL'ACQUA DEL RUBINETTO.40 MOZIONI 235 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI, MAURO AURIGI PER IMPEGNARE L'AMMINISTRAZIONE DI SIENA A REALIZZARE UN CATASTO DELLA SEGNALETICA PER IL TERRITORIO COMUNALE.41 MOZIONI 246 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO CAROLINA PERSI, GIULIA PERICCIOLI, SIMONE VIGNI, GIANNI GUAZZI, KATIA LEOLINI, STEFANIA BUFALINI, MASSIMILIANO BRUTTINI, RITA PETTI, IVANO DA FRASSINI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE TECNICA DEL PERCORSO ESPOSITIVO DEFINITO “GALLERIA DEL PALIO” NEGLI AMBIENTI DENOMINATI “MAGAZZINI DEL SALE” DEL pALAZZO cOMUNALE.42 MOZIONI 252 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO SIENA CAMBIA LORENZO DI RENZONE, PASQUALINO CAPPELLI, FABIO ZACCHEI IN MERITO ALLA SOSTITUZIONE DI ESSENZE ARBOREE NON IDONEE IN AMBITO CITTADINO.43 MOZIONI 278 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO NERO SU BIANCO MARIA ISABELLA BECCHI, ALESSANDRO PICCINI IN MERITO AGLI INCENTIVI INDIRIZZATI A STIMOLARE LA NATALITA'.44 MOZIONI 297 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO SIENA CAMBIA PASQUALINO CAPPELLI, LORENZO DI RENZONE, FABIO ZACCHEI PER IMPEGNARE L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI SIENA AL POTENZIAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA SIENA-FIRENZE ED ALLA RETE LOCALE ANCHE TRAMITE L'UTILIZZO DI TRENI AD EMISSIONE ZERO.45 MOZIONI 298 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO SIENA CAMBIA PASQUALINO CAPPELLI, LORENZO DI RENZONE, FABIO ZACCHEI PER IMPEGNARE L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI SIENA AL PERCORSO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLE FERIE SOLIDALI.46 MOZIONI 299 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI, MAURO AURIGI PER PROMUOVERE LA PRATICA DEL RECUPERO E RIUTILIZZO DEGLI IMBALLAGGI.47 MOZIONI 153 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI SIENA FUTURA MAURO MARZUCCHI, RIFORMISTI SIMONE LORENZETTI IN MERITO ALLA IMPOSTAZIONE ACCENTRATRICE REGIONALE DEI SERVIZI E AGLI SQUILIBRI DEL SISTEMA ELETTIVO TERRITORIALE.