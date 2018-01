Duro scontro tra i renziani e la minoranza per la composizione delle liste del Partito democratico per la decisione sulle liste dei candidati da presentare alle prossime elezioni politiche. Le liste complete, collegio per collegio, saranno diffuse in giornata. Matteo Renzi sarà candidato al Senato nel collegio di Firenze ed a Siena, come annunciato, Pier Carlo Padoan.Per quanto riguarda gli attuali parlamentari senesi, Susanna Cenni sarà candidata nel consiglio uninominale di Poggibonsi, mentre Luigi Dallai non è stato incluso nella lista. Candidato il segretario dell'Unione Comunale del Pd di Siena, Simone Vigni, nel listino proporzionale mentre non è stato presentato il nome del sindaco di Siena, Bruno Valentini.