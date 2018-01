Ricordare la Shoah. Suoni, rumori e lingue dei lager: la Sinagoga di Siena propone un percorso sonoro nell’universo concentrazionario nazista

Le urla, i fragori, le voci nei campi di concentramento nazisti, in occasione del Giorno della Memoria la Sinagoga domenica 28 gennaio alle 15.30, propone "Ricordare la Shoah. Suoni, rumori e lingue dei lager” un percorso sonoro nell’universo concentrazionario nazista.L’attività prevede l'ascolto di alcuni voci e rumori presenti nei lager nazisti attraverso spezzoni di film e file audio; una babele linguistica parlata tra i deportati che spesso impediva qualsiasi tipo di comunicazione sommata alla lingua violenta e urlata dei Kapò e delle SS, con ordini e umiliazioni verbali oltre ché fisiche. Il viaggio all’interno dei lager sarà intervallato da letture tratte dalle testimonianze di Primo Levi, Edith Bruck, Elisa Springer e Alba Valech.Per partecipare al laboratorio didattico multimediale, durata circa un’ora, è consigliata la prenotazione al numero 0577 356649 o via mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.