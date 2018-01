Movimento 5 Stelle, la lista dei candidati in Toscana

Il Movimento 5 Stelle ha presentato la lista dei candidati per le prossime elezioni politiche nei collegi uninominali della Toscana. Alla Camera, nel collegio di Siena candidato Leonardo Franci, a Poggibonsi Gloria Vizzini. Al Senato candidata Donella Bonciani.Questo il riepilogo dei collegi:CAMERAFirenze, Novoli, Peretola: Alfonso Bonafede classe 1976, avvocato e deputato uscente, vicepresidente commissione giustizia.Scandicci: Sabrina Montaguti, dottore tommercialista, revisore Legale, auditor per Progetti EuropeiSesto Fiorentino: Girolamo Andrea Coffari, avvocato e docente specializzato nel campo della tutela dei diritti umani, presiede il Movimento per l'Infanzia.Empoli: Renato Scalia, ex ispettore della Direzione Investigativa Antimafia. E' attualmente nel direttivo della Fondazione CaponnettoPrato: Chiara Ehm Yana Italo-tedesca di Reggello, laureata in scienze politiche, scienze islamiche e relazioni internazionali presso le Università di Heidelberg in Germania e St Andrews in Gran Bretagna. Specializzata sul Medio Oriente, Africa del nord e migrazione. Ha esperienze lavorative in ambito diplomatico, cooperativo e di ricerca.Pistoia: Sandra Magnani imprenditrice, fondatrice e Ad di Samares, società dedicata alla automazione e controllo intelligente dei sistemi energetici. Tornata in Italia per problemi di salute, ha aperto un negozio di interior design e cura progetti di arredoArezzo: Lucio Bianchi classe 1980, laureato in Lingue e Comunicazione Interculturale (Università di Siena), è coordinatore servizio studenti per l'Università dell'Oklahoma che ha dipartimento ad Arezzo. Candidato a sindaco M5S per Arezzo nel 2011.Massa: Adriano Simoncini imprenditore classe 1975, laureato in Scienze Economiche e Bancarie, ha vissuto per 15 anni all'estero. Ideatore di una catena di ristoranti italiani in Danimarca, fonda nel 2011 Happings.com start up creata nella città natale Massa. In passato è stato direttore finanziario IndesitComany per Ungheria, Romania e Repubblica Ceca.Lucca: Piero Landi 46 anni, imprenditore edile con 12 dipendenti e sede a Barga. Volontario della Protezione Civile per 10 anni. Negli ultimi due anni ha animato l'associazione apolitica Punto e a Capo.Pisa: Laura Palagini classe 1966, medico psichiatra, ricercatrice associata presso l'University of California, titolare di assegno di ricerca presso l'Università di Pisa e di diploma di dottorato di ricerca sempre a Pisa. E' membro del direttivo di società scientifiche nazionali e internazionaliPoggibonsi: Gloria Vizzini Laureata in Lettere Classiche nel 2003, è dottore di ricerca in Filologia greca e Latina presso l'Università di Firenze. Dal 2004 insegna latino, greco e materie letterarie nei licei. Dal 2007 in quelli di Lucca e provincia. Di ruolo dal 2015.Siena: Leonardo Franci Fondatore e Ceo di Nexit società di consulenza attiva sul settore Fintech, laureato in Economia con lode all'Università di Siena, dottore di ricerca in Mercati ed intermediari finanziari all'Università di Bologna, consulente per banche e istituti di credito oltre che dottore commercialista e revisore legale.Livorno: Giulio La Rosa classe 1981, laureato con lode in Lettere e Filosofia a La Sapienza di Roma, ha vissuto per molti anni all'estero ed è stato manager in campo internazionale di artisti di musica classica e lirica tra cui la pianista Martha Argerich. ristoratore innovativo - apre il primo punto Bioveg a Livorno: "La Casina di Alice".Grosseto: Caterina Orlandi Psicopedagogista nata a Orbetello, dirige l’Area di ricerca Azioni di sistema di Indire Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa. E' esperta del sistema di istruzione e formazione italianoSENATOCollegio Toscana 1: Nicola Cecchi Avvocato specializzato in diritto commerciale e diritto internazionale privato, esperto soprattutto di America Latina.Collegio Toscana 2: Fabio Zita architetto, 40 anni di professione di cui 35 nella pubblica amministrazione.Collegio Toscana 3: Ubaldo Nannucci Procuratore capo a Firenze (2002-2008), ex presidente dell'Anpi di Firenze senato collegio uninominaleCollegio Toscana 4: Donella Bonciani avvocata civilista di Bucine, socia anziana di uno studio associato con sedi a Montevarchi e Incisa Valdarno. Si è occupata di adozioni internazionali.Collegio Toscana 5: Sara Paglini classe 1961, senatrice uscente in commissione lavoro, ha partecipato alla Commissione d'inchiesta Moby Prince all'interno dell'Ufficio di Presidenza nel ruolo di segretaria.Collegio Toscana 6: Valeria Marrocco classe 1975, lavora presso l'Aoup Pisa in comando all'Agenzia beni confiscati a Roma, laureata in giurisprudenza. ex consulente parlamentare di un deputato m5s in commissione bilancio, ha dottorato di ricerca in diritto dell'economia e finanza pubblicaCollegio Toscana 7: Gregorio De Falco capitano di fregata