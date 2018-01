Importanti promozioni ad ufficiale per due carabinieri di Siena

Grande successo e soddisfazione per i Carabinieri di Siena: ben due sottufficiali in forza da molti anni al locale Comando provinciale e in provincia con diversi incarichi, hanno superato una difficile selezione a livello nazionale per la nomina di un numero ristretto di nuovi ufficiali.Nominati Sottotenenti, stanno ora per intraprendere la frequenza di un corso di aggiornamento alla Scuola Ufficiali Carabinieri, a Roma in via Aurelia, per poi rientrare al reparto di appartenenza ed essere ridestinati in ambito provinciale. Si tratta del Luogotenente Marcello Cardiello, per molti anni apprezzato Comandante della Stazione Carabinieri di Siena Centro, Comandante poi della Stazione di Poggibonsi e attualmente in forza al Nucleo Investigativo di Siena e del Luogotenente Renzo Marricchi, da molto tempo in forza al Nucleo Operativo della Compagnia di Siena con ottimi risultati. In una breve cerimonia interna i due Militari sono stati festeggiati dal Comandante Provinciale Colonnello Stefano Di Pace e dai colleghi con l’augurio di sempre maggiori soddisfazioni professionali e personali.