Open Day del Liceo Classico ''Piccolomini'' di Siena

Mercoledì 31 gennaio si svolgerà dalle ore 17 alle ore 19, nei locali della scuola, il 2° ed ultimo Open Day del Liceo Classico "E.S.Piccolomini" di Siena, nel quadro delle attività di orientamento per gli studenti dell'ultimo anno delle scuole secondarie di 1° grado.Di seguito il programma:Ore 17 -18 circa (nell’Aula Magna): informazione generale sull’Offerta Formativa della scuola, compresi i potenziamenti previsti nel nuovo PTOF, e risposta ad eventuali quesitiOre 18 circa -19: Visita libera o guidata dei locali e dei laboratori della scuolaOre 18 circa - 19: Possibilità di colloqui informativi personalizzati con i responsabili dell’orientamento e gli altri insegnanti presentiPer chi non potesse partecipare all'Open Day, ma fosse interessato ad avere informazioni sul Liceo Classico, si ricorda che ci sarà un ultimo sportello per l'orientamento il venerdì 2 febbraio dalle ore 17 alle ore 18,30.