Il Consiglio comunale di Siena approva il Bilancio di Previsione 2018-2020

Il Consiglio comunale di Siena ha approvato ieri con 18 voti a favore, 8 contrari e nessun astenuto il Bilancio di Previsione 2018-2020, illustrato dal sindaco Valentini ai consiglieri e oggetto di dibattito in aula. Il primo cittadino ha anche ringraziato il Consiglio e gli uffici comunali per il prezioso lavoro svolto, sottolineando il grande risultato del risanamento del bilancio comunale, avvenuto senza aumentare le tasse e, allo stesso tempo, aumentando i servizi ai cittadini.Il Bilancio di Previsione 2018-2020 verrà illustrato nel dettaglio dall'Amministrazione Comunale in una conferenza stampa che si terrà giovedì 1 febbraio, alle ore 12, in Sala Maccherini a Palazzo Berlinghieri (Comune di Siena).