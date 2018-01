Fratelli d'Italia Siena: ''In Consiglio comunale va in scena l'ennesima vergogna del Pd''

"Quello di ieri in consiglio comunale a Siena è l’ennesimo atto di arroganza del PD, consumatosi con l’approvazione del regolamento antifascista". Così interviene con una nota Fratelli d'Italia di Siena."Ormai siamo abituati a vedere utilizzate le Istituzioni per i loro scopi elettorali - prosegue Fratelli d'Italia - Di certo il Consiglio comunale aveva cose ben più serie da dibattere .Le dimissioni del vicesindaco poi certificano la crisi irreversibile della sinistra, ormai proiettata sulle faide interne e incapace di occuparsi dei problemi della città.Tra pochi mesi, quando Fratelli d’Italia con il centrodestra amministrerà la Città, aboliremo questo (incostituzionale) regolamento. Sono gli ultimi atti di vuota retorica di chi sa di avere politicamente le ore contate. A Siena come in tutta Italia".