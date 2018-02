Importa l’auto in Italia senza pagare il dazio: sequestrata dalla Polizia Stradale per la confisca

La Polizia Stradale di Siena ha sequestrato un’auto immatricolata all’estero, poiché importata in Italia aggirando il fisco.Nelle città si notano spesso macchine costose con targa straniera, ma quei veicoli possono essere utilizzati in Europa solo dopo il pagamento del dazio per l’importazione. Se l’imposta viene elusa i costi ricadono sulla collettività, ma questo quelli della Polstrada lo sanno.Proprio ieri, sul raccordo che collega Siena a Bettolle un equipaggio del Distaccamento di Montepulciano ha visto sfrecciare un’AUDI di grossa cilindrata con targa albanese.I poliziotti, sospettando che il proprietario viaggiasse su quell’auto a sbafo dell’erario, hanno imposto l’alt. Il conducente, uno straniero residente ad Arezzo, ha mostrato il libretto di circolazione dicendo agli agenti che l’auto non era la sua. Infatti era di un albanese che, guarda caso, non aveva pagato il dovuto per consentire al bolide di circolare in Italia.La Polstrada, oltre a contestare circa 10.000 euro di multa al conducente, ha pure sequestrato l’AUDI, che nuova costa circa 30.000 euro, ai fini della confisca.