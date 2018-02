Ruby ter, processo a Siena: udienza rinviata al 3 maggio

Si è aperta questa mattina ed è stata subito rinviata al 3 maggio al tribunale di Siena la prima udienza del processo sull'inchiesta Ruby ter che vede l'ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi rinviato a giudizio con l'accusa di corruzione in atti giudiziari. Lo riporta l'Ansa. Il collegio giudicante, presieduto da Ottavio Mosti, ha accolto l'istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata nei giorni scorsi dai legali di Berlusconi impegnati in altri procedimenti in altre città. A giudizio, con l'accusa di falsa testimonianza, anche il pianista senese di Arcore, Danilo Mariani. Secondo l'accusa i bonifici mensili da 3mila euro effettuati da Berlusconi a Mariani come `rimborsi spesa´ sarebbero stati invece dei pagamenti per indurre il pianista di Arcore a falsa testimonianza sul caso olgettine.