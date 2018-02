Liberi e Uguali: ''La sinistra che serve''

Sabato, alle 17, l'incontro a Siena, a Palazzo Patrizi

“La sinistra che serve” è il titolo dell'incontro pubblico che si terrà domani a Siena, alle ore 17.00, a Palazzo Patrizi in via di Città 75, al quale tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Interverranno l'onorevole Roberto Speranza, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e i candidati senesi al Parlamento, Fulvio Mancuso e Loriana Bettini. Si parlerà di lavoro, giustizia sociale e sostenibilità. "Sarà un'occasione - spiega Liberi e Uguali -per affrontare alcuni dei temi che stanno più a cuore ai cittadini e, di conseguenza, anche a noi; ma anche un modo per conoscere più da vicino i nostri candidati al Parlamento. Vi aspettiamo".