Siena, approvato il piano triennale 2018-2020 per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Approvato dalla Giunta Comunale, lo scorso 29 gennaio, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020, in applicazione della legge 190/2012.Il documento contiene indicazioni e regole comportamentali per il personale dipendente, allo scopo di prevenire e contrastare i comportamenti illeciti e favorire la diffusione di una cultura della legalità. Nel Piano sono altresì recepite le modifiche del decreto legislativo 97/2016 sugli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza.Il testo è consultabile nel portale istituzionale www.comune.siena.it seguendo il percorso Il Comune / Amministrazione Trasparente / Altri contenuti / Prevenzione della corruzione / Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza / Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2018-2020.