Comune di Siena, nuove misure a favore delle famiglie per asili nido e mensa scolastica

Esenzione totale per aprile, maggio e giugno dalle quote degli asili nido, aumentati i Buoni scuola e introdotto il pagamento per pasto a mensa per il prossimo anno scolastico

La Giunta comunale di Siena ha approvato due importanti misure a favore delle famiglie per i servizi educativi e per i servizi mensa, presentate venerdì in conferenza stampa dal sindaco Valentini e dall'assessore all'istruzione Tiziana Tarquini.La prima riguarda gli asili nido comunali e prevede l'esenzione totale dal pagamento della quota relativa ai mesi di aprile, maggio e giugno per coloro che ne faranno apposita domanda. Grazie a risorse messe a disposizione dal Governo e arrivate ai Comuni attraverso la Regione Toscana, per un totale di 182.667,58 euro, il Comune di Siena è stato in grado di prendere questa importante misura che solleva le famiglie dalle tre ultime rate degli Asili Nido per quest'anno (per un totale di 162.424, 58 euro, che corrispondono a 209 famiglie). Un sostegno concreto alle famiglie, che si aggiunge alle agevolazioni per le famiglie a basso reddito (si arriva fino all'esenzione per chi ha reddito sotto il livello di 5.500, calcolato ISEE). Per i beneficiari dei Buoni Scuola, inoltre, il Comune ha destinato i restanti 20.243,00 euro con i quali i Buoni Scuola verranno aumentati con le risorse disponibili fino a quota massima. Gli utenti sono 55. Tutto questo per l'anno educativo in corso 2017/2018.La seconda importante novità riguarda la mensa: dal prossimo anno scolastico 2018/2019 le famiglie pagheranno mensilmente soltanto per i pasti effettivamente consumati dai figli. Un risultato importante a cui l'Amministrazione Comunale ha lavorato in questi anni, con diverse tappe di sperimentazione e che da settembre sarà pienamente operativo. Nel rispetto delle fasce ISEE già determinate è stato definito il costo unitario del pasto e mediante la rilevazione delle presenze in tempo reale ciascun utente avrà alla fine del mese il calcolo dei pasti effettivo secondo i giorni di frequenza.