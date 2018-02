Angelo Raffaelli (Sena Civitas): ''Le meraviglie di Siena''

"La serie televisiva di Alberto Angela ha fatto ammirare agli italiani le meraviglie di Siena. Di fronte a tale stupendo spettacolo chi potrebbe immaginare la situazione di forte declino economico, politico e sociale della città, che sconfina anche in una situazione di degrado urbano come recentemente rappresentato dai cittadini nella cronaca locale dei quotidiani". Così interviene il candidato al Consiglio comunale di Sena Civitas, Angelo Raffaelli."Siena sta morendo - prosegue Raffaelli -, i negozi storici chiudono, banca, ospedale ed università stanno attraversando anni difficili e per il futuro si prevedono ulteriori diminuzioni di personale e quindi di reddito a disposizione dei senesi che consumeranno sempre meno. I fallimenti delle società di basket e calcio hanno impoverito anche lo sport senese. Le colpe di tutto ciò sono chiare ed inequivocabili: PD e relativo gruppo di potere economico-politico. Cinque anni fa la maggioranza dei senesi chiuse gli occhi è rivotò come negli ultimi settanta anni: forse non avevano ben inquadrato la situazione. Ma se dovesse riaccadere tra qualche mese, allora vuol dire che c’è qualcosa di patologico, volontario o indotto, nel corpo elettorale tale da far pensare ad una volontà di auto flagellazione.Dobbiamo proprio ripartire dalle meraviglie di Siena per far rialzare la testa alla città, cultura e turismo di qualità saranno un volano bello e risolutivo, con investimenti pubblici, privati e fondi europei. Non a caso Il nostro candidato a Sindaco Sportelli ha evidenziato l’esigenza di creare un ufficio bandi di taglio europeo ed auspicato l’approvazione di una nuova Legge Speciale per Siena legata riconoscimento UNESCO".