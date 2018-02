Siena, il questionario per le utenze non domestiche su raccolta notturna rifiuti va consegnato entro il 9 febbraio

Tutti i referenti delle utenze non domestiche: ristoranti, bar e servizi di somministrazione di alimenti e bevande del centro storico di Siena, per i quali era stato tenuto, lo scorso venerdì, l’incontro con Comune di Siena e Sei Toscana, sono invitati a riconsegnare, entro il prossimo 9 febbraio, il questionario, distribuito con varie modalità, sulla raccolta notturna dei rifiuti.La consegna può essere effettuata a mano all’ufficio Posta in arrivo del Comune (Piazza il Campo n. 1), aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16.30; oppure per posta elettronica all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.