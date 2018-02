"La crescita record della tassazione a Siena negli ultimi 8 anni ci deve far riflettere: la Sinistra al governo dei territori significa tasse record e zero investimenti. Sarebbe tafazziano votarli ancora alle prossime comunali. E’ l’ora di dire basta al solito ritornello dell’elettore somaro che paga, tace e continua a votare il PD”, afferma Francesco Giusti di Uniti per Siena.“In generale - conclude Giusti -, dobbiamo capire che è ingiusto che i governanti continuino a drenare ricchezza ai cittadini senza offrire a questi ultimi servizi adeguati ed investire le risorse per proiettare i territori verso un roseo futuro. In tutti questi anni si è pensato solo a sostituire una tassa con un’altra, cambiandole di nome, senza mai minimamente pensare a ridurre la pressione fiscale ed eliminare gli sprechi. E' ora di cambiare!”.