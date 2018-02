La Prefettura cerca una nuova sede per il Comando provinciale dei Carabinieri di Siena

La Prefettura di Siena ricerca in locazione una nuova sede per il Comando Provinciale dei Carabinieri di Siena.L'immobile da reperire dovrà essere indipendente ed avere le seguenti caratteristiche:1. situato nel comune di Siena o in una zona ritenuta idonea allo scopo dal Comando Provinciale dei Carabinieri;2. costituito da locali da destinare a uffici e zona logistica, con una superficie di circa 10.000 metri quadri, compresi appartamenti da destinare ad alloggi di servizio, secondo i parametri progettuali dell’Arma dei Carabinieri;3. dotato di una rimessa per il ricovero degli automezzi, nonché di un'area esterna recintata; dotato di sistemi di difesa passiva, quali adeguata recinzione e telecamere di sorveglianza.I proprietari di immobili aventi le predette caratteristiche potranno presentare proposte di locazione entro il 5 marzo 2018, al Comando Provinciale dei Carabinieri Viale Bracci Siena.L’avviso, con tutte le indicazioni dettagliate, è visibile sulla home page del sito della Prefettura ( www.prefettura.it/siena ), nella colonna di destra, sotto la voce “Comunicazione”, sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Concorsi.