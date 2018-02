Politiche 2018: Lorenzo Lorè candidato al proporzionale per Forza Italia

"Chi ama Siena la difende, sempre. Chi vive Siena, la vuole vedere tornare a risplendere. Ai cittadini del suo territorio vanno garantiti servizi, diritti e opportunità. Risposte che a livello politico soltanto un impegno costante, una continuità negli obiettivi, può dare. Ed è proprio la serietà e la costanza di Lorenzo Lorè, attuale coordinatore provinciale di Forza Italia, candidato al proporzionale Toscana 4 per Siena, Arezzo e Grosseto, ad averne caratterizzato, negli anni, l’operato politico".“Al contrario del Pd che non ha alcun candidato senese - afferma Lorè -, il Centrodestra sta premiando chi ha lavorato e lavora sul territorio da anni. Non è vero, infatti, quanto affermato dall’ex vice sindaco Fulvio Mancuso, proveniente dal Pd e adesso con Liberi e Uguali e cioè che è lui il solo senese a rappresentare la città alle politiche. Oltretutto non credo - e fortunatamente come me sono tantissimi i cittadini a non credere che - Mancuso sia la persona più indicata a rappresentare Siena visto ciò che non è riuscito a fare per questa città quando era vice sindaco e poteva fare molto.Mi è stata data la possibilità di contribuire - prosegue Lorenzo Lorè - ad una grande sfida. Tutti insieme dobbiamo dare all'Italia un nuovo Governo che riduca le tasse alle famiglie, crei nuove opportunità per i giovani, renda le nostre città più sicure e accoglienti. Tutti insieme possiamo riscattare il nostro Paese dai danni prodotti dai governi di sinistra, segnati da tasse e promesse non mantenute. Io ho la possibilità di rappresentare la mia città e ne sono orgoglioso.È davvero molto importante andare a votare il 4 marzo per mandare in Parlamento persone che hanno davvero a cuore il futuro di Siena proprio perché ne fanno parte. Soltanto chi conosce la nostra città può operare delle scelte responsabili e consapevoli al fine di lavorare al meglio e raggiungere obiettivi di grande respiro. Questo non lo si può fare per interposta persona”, conclude Lorè.