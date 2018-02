Pd Siena: attivo provinciale degli iscritti alla presenza dei candidati al Parlamento

Venerdì 9 febbraio alle ore 17.00, presso il Circolo Arci di Fontebecci, alla presenza dei candidati alla Camera Susanna Cenni, Pier Carlo Padoan, Alessia Rotta e Luca Sani e del candidato al Senato Riccardo Nencini l'attivo del Partito Provinciale si riunirà per consegnare loro un contributo di mandato che rappresenti esigenze, aspettative, punti di forza e criticità del territorio senese."Io documento che presenteremo ai candidati - dichiara Andrea Valenti, segretario provinciale del Partito Democratico - nasce da un lavoro di elaborazione iniziato dall'Esecutivo e curato da Alessandro Masi. Il documento è stato in seguito presentato alla direzione del Partito, quindi discusso e integrato dalle istanze proposte da sindaci e segretari delle unioni comunali, dai sindacati, dal mondo del volontariato e del lavoro e dell'associazionismo in due distinte riunioni. Il documento servirà da una parte come definizione delle priorità sulle quali il Partito intende investire i propri candidati per la prossima Legislatura, dall'altra come strumento di costante analisi e verifica dell' attuazione del lavoro svolto dai nostri rappresentanti nelle istituzioni. Un modo, per il nostro partito, di tornare a fare programmazione politica sul territorio e per legare i candidati al proprio collegio, che li sosterrà con la solita generosità e impegno, ma che necessità di una serie di azioni e risposte concrete”.