Siena, immobili comunali: oltre 26mila euro di risparmio energetico

Nel corso del 2017 il Comune di Siena ha progettato e realizzato interventi per risparmio energetico e per migliorare il comfort visivo negli uffici, negli asili e nelle scuole comunali.Gli interventi hanno comportato un risparmio energetico di circa 51 kw, per un risparmio medio di 26500 euro, pari ad una riduzione di emissioni di anidride carbonica in atmosfera di circa 60 tonnellate.Gli interventi hanno interessato nello specifico Palazzo Pubblico, Palazzo Berlinghieri, il Comando di Polizia Municipale, l’immobile di via di Città, i locali del Servizio C.E.D. e Gestione Reti, l’ex Centro Servizi di via San Girolamo, la scuola primaria “B. Peruzzi” e la scuola materna a Isola d’Arbia.