Francesco Fasano: ''Siena Attiva per il riscatto civico ed etico''

Siena Cambia ha esaurito il mandato consiliare, Siena Attiva continua la strada del rinnovamento

"Siena Attiva è viva e vivace, con il suo spirito originario, malgrado chi si è appropriato indebitamente dell’immagine di rinnovatore, malgrado i logoranti equilibrismi consiliari, malgrado un Sistema che perdura". Così interviene Francesco Fasano, di Siena Attiva."Per distinguersi da un patrigno trasformista e distante, Siena Attiva ha voluto nel tempo mutare la propria immagine, ma soprattutto ha elaborato una linea politica innovativa, condivisa e già anticipata, che mira al protagonismo dei cittadini rifiutando logiche di schieramento partitico e di federazione di sigle.Il mandato amministrativo di Siena Cambia, da considerarsi oggi sostanzialmente esaurito, è stato portato comunque a termine per evitare maggior danni ad una comunità già provata. Dentro quest’ultima, un numero crescente di cittadini ha compreso che la predeterminazione di un candidato che reclama il miope consenso su un programma di facciata non è la soluzione ma rappresenta la certezza di un “uomo solo al comando”, magari con la sindrome del pifferaio magico.Da adesso siamo concentrati – con orgoglio - su un progetto democratico, trasparente e partecipato: la ricostruzione del legame elettore-eletto. Stiamo lavorando, come cittadini affiancati ad altri cittadini, a questa proposta già concreta che rappresenta l’unica reale novità, con buona pace degli opportunisti."