Costo appalto canile comunale, intervento di Sena Civitas

"Pochi giorni fa, navigando sul sito del Comune di Siena, ci siamo imbattuti in una spesa impegnata dall'Amministrazione, che ha destato la nostra attenzione". Così un intervento di Sena Civitas."Ci riferiamo ai 189.708,75 €, oltre Iva, che l'Amministrazione guidata dal sindaco uscente, ha assegnato ad una società agricola, per l'"affidamento del servizio di cattura, custodia, cura e mantenimento dei cani e gatti vaganti, rinvenuti nel territorio comunale".Senza che la cosa appaia un'accusa strumentale in periodo elettorale, ciò che ha colpito è l'importo dello stanziamento, soprattutto in considerazione del fatto che, altri comuni hanno destinato per la medesima finalità somme nettamente inferiori rispetto a quella stanziata dal Comune di Siena.Per esprimersi con un dato numerico, a fronte di un impegno di spesa da parte di altri enti di circa 2,5 €, oltre Iva, il Comune di Siena ha stanziato ben 5 €,oltre Iva, al giorno ad animale, per 1095 giorni.Riteniamo a questo punto doveroso procedere ad un approfondimento delle ragioni che hanno determinato un tale impegno economico, soprattutto in considerazione della più volte lamentata mancanza di risorse, in ragione della quale -per citare un esempio, e senza alcuno spirito demagogico- i dipendenti dell'Enoteca Italiana, fiore all'occhiello di questa città, rischiano il proprio lavoro, e non ricevono il proprio stipendio da diversi mesi."