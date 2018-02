Bonciani-Franci (M5S) a Siena per ''20 punti per la qualità della vita''

Leonardo Franci e Donella Bonciani, candidati M5S all'uninominale dell'area senese, a Siena per l'iniziativa di divulgazione itinerante del programma nazionale M5S. Franci e Bonciani, insieme ai candidati M5S del collegio plurinominale territoriale di riferimento, hanno incontrato la cittadinanza nel centro cittadino a partire dal banchetto di Piazza Indipendenza."C'è stata ampia partecipazione, siamo contenti - hanno dichiarato a margine dell'iniziativa - la disponibilità della cittadinanza verso di noi è un segnale importante" così Franci e Bonciani a margine dell'iniziativa."Siena è una città in stato di shock post traumatico. Su Monte Paschi alcuni ci hanno raccontato di una ancora diffusa omertà e mancata consapevolezza relativa alle responsabilità politiche del centrosinistra e anche di quel centrodestra che qui si mostra con il volto più duro ma ha banchettato sul tavolo MPS all'epoca di Antonveneta" hanno aggiunto i candidati M5S."Le nostre ricette per questo territorio sono centrate sul rilancio della piccola e media impresa, soprattutto quella delle start up innovative e giovani che qui come altrove devono poter ricevere il sostegno di un'esenzione IRAP e dei fondi pubblici per ricerca e sviluppo" hanno concluso Bonciani e Franci.