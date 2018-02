Nencini (Insieme), gli appuntamenti elettorali di lunedì nel senese

Continua il tour elettorale in Toscana di Riccardo Nencini, promotore della Lista “Insieme”, candidato nel collegio uninominale del Senato di Arezzo e Siena per il centrosinistra.Lunedì 12 febbraio il vice ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, alle ore 10,30 sará a Monteriggioni presso la Coop Etruria Simply di via della Resistenza, 139 loc. Badesse e alle ore 13 a Casole D’Elsa presso l’azienda Pramac in loc. Il Piano.Nel pomeriggio Nencini si sposterà a Siena dove dalle 15 alle 17 sará presso Sei Toscana di via Simone Martini, 57 e alle ore 17,30 c/o la Cna di via Simone Martini, 18.Alle ore 19,00 il vice ministro sará presso l’Hotel San Marco, via Massetana, 70 e alle ore 20,20 a Buonconvento. La giornata si chiuderà a Monteroni d’Arbia alle ore 21.