Iniziativa dell'Unione comunale di Siena con il vice segretario nazionale Maurizio Martina

Più forte, più giusta. L'Italia: le proposte del PD per il governo del paese

"Rilanciare l'immagine del PD come una forza di centrosinistra affidabile che vuole proseguire la sua esperienza di governo rivendicando i risultati ottenuti in questi anni a palazzo Chigi". Così un intervento dell'Unione Comunale del Pd senese."E’ l'obiettivo che si pone il Vice Segretario nazionale del Partito Democratico Maurizio Martina intervenendo oggi, martedì 13 febbraio, all’iniziativa organizzata dall’Unione Comunale del PD Siena alle ore 18,30 presso l’auditorium nell’ex chiesa di Santo Stefano in piazza La Lizza.Un appuntamento per conoscere il programma del PD e del centrosinistra per le prossime politiche del 4 marzo che animerà la campagna elettorale a Siena. Verrà illustrata una sintesi delle 100 proposte per l'Italia che vuole creare lavoro, sviluppo e non assistenzialismo, l'Italia dei diritti, del sociale, della cultura che rimane saldamente legata all’Europa rafforzando il suo ruolo.L’iniziativa sarà introdotta dal Segretario dell’Unione Comunale Simone Vigni e vedrà la partecipazione del Segretario Provinciale PD Siena Andrea Valenti, di Susanna Cenni, candidata al parlamento nel collegio uninominale 11 e di Luca Sani, candidato al parlamento nel collegio plurinominale Grosseto - Siena – Arezzo.Seguirà cena di sottoscrizione alla presenza del Vice Segretario Nazionale Martina (per informazioni e prenotazioni: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. )".