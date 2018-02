Il Corpo di Polizia Municipale di Siena ha festeggiato il 169° anniversario della fondazione

Durante la cerimonia, a Palazzo Pubblico, presentata l’attività svolta e i progetti da realizzare

La Polizia Municipale ha celebrato ieri, martedì 13 febbraio, a Palazzo Pubblico, il 169° anniversario della sua fondazione. Dopo la Santa Messa nella Cappella interna del Comune, la cerimonia è proseguita nella Sala del Mappamondo, dove il Comandante in s.v. Cesare Rinaldi, di fronte al sindaco, all’assessore alla Polizia Municipale, e ai rappresentanti delle istituzioni cittadine, ha aperto la propria relazione ringraziando tutto il personale per la serietà e la professionalità dimostrate quotidianamente."Il 2017 è stato un anno impegnativo quanto ricco di risultati e di soddisfazioni, durante il quale abbiamo gettato le basi per un percorso di ricompattamento e di rilancio del Corpo. Ho lavorato su più fronti, riorganizzando alcuni Servizi e chiamando gli altri Ufficiali a rimettersi in gioco su terreni da costruire insieme. Ho intessuto un dialogo frequente con i rappresentanti sindacali, attivando un confronto ogni volta che c’è stato da assumere decisioni incisive sul servizio".Facendo riferimento alle opportunità concesse dalle nuove tecnologie, Rinaldi ha ricordato che "la sfida più importante è stata l’installazione del sistema di videosorveglianza che, a oggi, conta oltre 100 telecamere, con le quali è stato rafforzato il sistema per la sicurezza urbana, collaborando in sinergia con le altre Forze dell’Ordine"."Posizionati – ha proseguito – due misuratori di velocità, completando la programmazione del precedente Comandante, e grazie alle capacità interne al Corpo, senza spese extra, tutti gli smartphone di servizio sono stati dotati di nuove applicazioni, in modo da permettere una capacità di azione più immediata. A breve saranno attivati ulteriori controlli per il rispetto del rosso semaforico e predisposto un nuovo varco per il controllo dell’accesso a Porta Pispini".Un’attività variegata e complessa quella del Corpo di Polizia Municipale e, come ha evidenziato Rinaldi, "non c’è lavoro più bello perché siamo sempre in prima linea per la nostra città e la nostra comunità. Non c’è orgoglio più grande di questo, lo stesso che ci vede impegnati durante il Palio, che rappresenta l’apice di un impegno quotidiano, la metafora di un gruppo di persone, non singoli individui, ma parte di un tutto. Un Corpo che è locale: è nostro, di questa città, della quale conosciamo storia, tradizioni e gran parte dei suoi abitanti. Siamo Polizia Municipale. Polizia della città".Il sindaco, dopo aver ringraziato il Comandante Cesare Rinaldi per l’autorevolezza, la serietà e la competenza con le quali ha ricoperto il suo ruolo, ha ringraziato, a nome di tutta l’Amministrazione, il personale impegnato a garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, le regole della convivenza civile, delle norme e della sicurezza urbana. Un lavoro straordinario, come lo ha definito il primo cittadino, universalmente riconosciuto, e che si riflette nel profondo rispetto che i senesi nutrono per gli agenti del Corpo, primo interlocutore per ogni cittadino in caso di necessità, e ambasciatore del Comune sul territorio. Le numerose e diversificate attività che caratterizzano l’operato degli agenti di Polizia Municipale, assieme alla richiesta di una loro sempre maggiore presenza nelle strade, richiede un potenziamento dell’organico per quale l’Ente si è già mosso. E’ di questi giorni l’uscita di due bandi di mobilità per un nuovo ufficiale e tre agenti, a breve anche la selezione per altri cinque a tempo determinato.Il sindaco, affrontando il tema della sicurezza, ricordando che i dati che riguardano Siena non sono negativi quanto alcuni amano sostenere, ha evidenziato l’importanza di una piena collaborazione tra tutte le istituzioni dello Stato e tra le diverse Forze dell’Ordine; rapporti istituzionali e personali che in questi anni sono stati costruiti all’insegna della fiducia, della condivisone di risorse e obiettivi.Ai ringraziamenti del sindaco si sono uniti quelli dell’assessore alla Polizia Municipale che, dopo un breve excursus storico, ha fatto notare come dopo 169 anni il ruolo della Polizia Municipale nelle sue ragioni di fondo non sia molto cambiato, perché risponde ancora alle esigenze della comunità. Lo stesso termine “Polizia Municipale” era usato allora come oggi, per distinguere un corpo di Polizia locale, al servizio del cittadino, il più vicino al cittadino, come l’istituzione Comune è la più vicina presenza territoriale, quella alla quale ci si rivolge per i problemi della vita quotidiana. Oggi i vigili, ha ricordato l’assessore, non si chiamano più “guardie”, ma “istruttori” di polizia municipale e hanno una professionalità specifica che richiede una molteplicità di conoscenze giuridiche e sociali. Attualmente, ha proseguito, è necessario tutelare un grande tema: quello della salute, con la difesa del pedone e la sicurezza stradale. Non si deve pensare solo a far scorrere le auto, ma a proteggere gli utenti deboli della strada, nonché privilegiare il trasporto pubblico rispetto a quello privato. Esigenze abbastanza nuove per la nostra mentalità, che i vigili urbani devono, per primi, trasmettere ai cittadini, perché sono i più informati su quello che è il bene per la comunità locale.La cerimonia si è conclusa con la consegna della medaglia d’oro, a riconoscimento del servizio prestato nel Corpo, alla madre di Simone Burgassi, prematuramente scomparso.Di seguito l'attività svolta dalla Polizia Municipale nell'anno 2017Sala operativa, front office, videosorveglianza e controllo del territoriointerventi registrati presso centrale operativa 5.276posti di controllo oltre 100sanzioni per transito Y storica 83veicoli rimossi 785veicoli bloccati 11autorizzazioni “numero verde” 15.152richiesta acquisizione immagini videosorveglianza per indagini 40Organizzazionecomunicazioni pervenute al protocollo e gestite 11.283corsi di aggiornamento a cui ha partecipato, a rotazione, il personale 7interventi di educazione stradale 3/150 alunni coinvolticollaborazione al progetto “La strada tra passione e sicurezza” 3 giornate/1000 ragazzipartecipazione al progetto “A ruota libera” in collaborazione con Siena Parcheggi 250 ragazzitrattamenti e accertamenti sanitari obbligatori 24oggetti rinvenuti trattati 670procedura alienazione veicoli oggetto di rimozione mai ritirati 6determinazioni dirigenziali/ proposte di deliberazione 123provvedimenti di liquidazione 71Verbali, ruoli, contenzioso, centro controllo ZTLInfrazioni al CdS elaborate 114.299ricorsi a sanzioni al CdS gestiti 1.150sequestri amministrativi veicoli 42 sequestri, 8 fermiInfortunistica stradaleincidenti stradali rilevati 579 (3 mortali, 244 feriti, 322 solo danni a cose)ritiro patenti a seguito di ordinanza Prefettura 47segnalazioni per ritiro patenti per incidente stradale (ex art. 223 CdS) 139Controlli amministrativiaccertamenti/sorvegliabilità 187infrazioni contestate e/o lavorate 459incasso per violazioni 36.759,79 eurogestione ricorsi amministrativi 19 (8 al Sindaco e 11 al Giudice di Pace)sequestri amministrativi 11riscossione COSAP 28.843,46 europresenze a mercati, fiere e simili 584Polizia Giudiziaria, NAF, Edilizianotizie di reato 113denunce di smarrimento 73persone segnalate all'A.G. 50sequestri 8violazioni art. 21 CdS 11segnalazioni ed attività varie 30richieste di foglio di via 22sopralluoghi per accertamento inizio e fine lavori 40sopralluoghi per controllo lavori in corso d'opera 160segnalazioni all'A.G. per reati edilizi e ambientali 15segnalazione all'A.G. per falsa attestazione 1rapporti per violazioni amministrative di natura edilizia o ambientale 31indagini svolte su richiesta dell'A.G. 2 (in seguito a una di queste ipotizzato il reato di lottizzazione abusiva)Governo del territoriosopralluoghi e istruttorie per occupazioni di suolo pubblico per edilizia/lavori su sede stradale/traslochi 425pratiche pubblica incolumità 93ordinanze circolazione stradale 1.011 temporanee, 34 definitive, 173 istruttorie viabilità sottosuoloSegnaletica stradale3500 kg di vernice applicata per ripassi e nuove realizzazioni; 31 passi carrabili; 100 dissuasori di sosta; attuazione di varie ordinanze tra cui si ricorda quelle per i Palii e le partite di calcio.