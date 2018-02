Avviso pubblico per la sub-locazione del ''Padiglione Livi'' del San Niccolò

In esecuzione della delibera di Giunta dello scorso 9 gennaio e a seguito del contratto preliminare stipulato con l’azienda USL Toscana sud est, il Comune di Siena procede alla sub-locazione del “Padiglione Livi” del complesso dell’ex ospedale psichiatrico “San Niccolò” (via Roma, 56) per un periodo di sei anni.L’immobile sarà destinato ad associazioni operanti in ambito sociale, nella lotta alla discriminazione, nella tutela dei diritti di cittadinanza, nel settore della formazione e della didattica extrascolastica o culturale, ma non potrà essere utilizzato per iniziative e manifestazioni di pubblico spettacolo.Le richieste dovranno pervenire entro le 12 di lunedì 5 marzo con raccomandata postale, posta celere o corriere all’indirizzo Comune di Siena – Servizio Patrimonio e Politiche abitative – Casato di Sotto, 23 – 53100 Siena, oppure consegnate a mano all’ufficio Posta in arrivo di Palazzo Pubblico (Il Campo, 1) in un plico sigillato con ceralacca o striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e la dicitura “Offerta per l’asta pubblica relativa alla sub-locazione dell’immobile denominato Padiglione ex Livi”. All’interno dovrà contenere due buste: una con tutta la documentazione richiesta secondo gli allegati predisposti al bando e l’altra con l’offerta economica.L’avviso integrale con gli allegati da compilare, i criteri di aggiudicazione e ogni altra informazione di natura tecnica sono disponibili al Servizio Patrimonio e Politiche abitative (Casato di Sotto, 23) e pubblicati nel sito www.comune.siena.it , seguendo il percorso Il Comune>Servizi>Politiche abitative e Patrimonio immobiliare>La Vetrina immobiliare.Venerdì 9 marzo, alle ore 10, a Palazzo Berlinghieri, si terrà il pubblico incanto con il metodo delle offerte segrete in aumento sul prezzo base stabilito a 3.530 euro mensili. L’immobile sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.Per informazioni telefonare ai numeri 0577 292475 – 292476 – 292112 – 292129, o recarsi al Servizio Patrimonio e Politiche Abitative il lunedì dalle 10 alle 12, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17 e il mercoledì dalle 10 alle 13. Previo appuntamento telefonico è possibile prendere visione dell’immobile.