Con la droga nascosta nei pantaloni, tenta di scappare durante i controlli: raggiunto e arrestato un 19enne italiano dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza

Ha tentato di scappare dopo che era stato segnalato dalle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza che stavano effettuando un servizio con la Polizia di Stato, ma è stato raggiunto ed arrestato.Così un giovane 19enne italiano residente a Monteroni D’Arbia è finito nei guai. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Siena, ieri mattina, stavano effettuando un servizio straordinario, a Siena, insieme alle unità cinofile della Guardia di Finanza provenienti da Grosseto e altri finanzieri della Compagnia di Siena quando, nella zona tra Piazzale Rosselli e l’Antiporto di Camollia, il cane ha insistentemente segnalato il ragazzo.I poliziotti, a quel punto l’hanno invitato a fermarsi per procedere al controllo chiedendogli un documento, ma lui si è fatto largo tra la gente ed è scappato in direzione della stazione, peraltro travolgendo anche alcune persone, fortunatamente senza ferirle. La sua fuga però è terminata poco dopo, dato che i finanzieri sono riusciti a bloccarlo. Il giovane però non si è calmato, probabilmente perché era consapevole delle conseguenze penali per ciò che nascondeva. Durante il controllo, nel tentativo di liberarsi definitivamente li ha colpiti spingendoli con forza, finché non è stato arrestato.Accompagnato in Questura per approfondire ulteriormente il controllo, a seguito della perquisizione, sono state trovate, nascoste nella tasca dei pantaloni, 7 dosi di sostanza stupefacente, tipo hashish, pronte per essere spacciate.Poliziotti e finanzieri sono poi andati ad effettuare una perquisizione al domicilio del giovane, che ha dato esito positivo. All’interno della camera da letto sono stati infatti ritrovati circa 2 grammi di hashish, suddivisi in due dosi. Lo stupefacente è stato pertanto sequestrato e il diciannovenne anche denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga. Nel pomeriggio di oggi è stato convalidato l’arresto e il giovane rimesso in libertà.