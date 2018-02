I candidati di Liberi e Uguali, Fulvio Mancuso e Loriana Bettini, al circolo Arci di Fontebecci

Bettini: “Il nostro Paese ha perso l'orientamento, dobbiamo ritrovare la strada”

Mancuso: “Se vogliamo ricostruire la sinistra dobbiamo partire dai fondamentali”

Ieri sera i candidati di Liberi e Uguali, Fulvio Mancuso e Loriana Bettini, sono stati ospiti del circolo ARCI di Fontebecci. Una delle tante tappe che vedrà impegnati i due candidati sul territorio.“Sono fermamente convinta - ha introdotto Bettini - che quello di Liberi e Uguali sia l’unico progetto capace di dare una speranza. Il nostro Paese ha perso l’orientamento e c’è la necessità di ritrovare la strada partendo da quelli che sono i tre punti fondamentali: lavoro dignitoso, scuola e sanità pubblica. All’interno di una società che sembra aver perso di vista il senso di comunità, le parole libertà e uguaglianza non sono, e non devono essere, solo concetti astratti”.“Libertà e uguaglianza - ha proseguito Mancuso - non sono chimere ma obiettivi concreti che si perseguono, dopo il fallimento del modello liberista e neoliberista praticato purtroppo anche da una certa sinistra, restituendo diritti sociali e redistribuendo ricchezza. Se vogliamo ricostruire la sinistra dobbiamo partire dai fondamentali, insomma. Il 4 marzo è solo l’inizio di un percorso lungo e che dovrà avere orizzonti ampi. Dopo anni di politiche al ribasso che non hanno fatto altro che ingannarci, facendoci credere che riducendo le tutele e i diritti sociali avremmo avuto più occupazione, insinuando l’idea che il miglioramento della condizione della persona fosse svincolato da un progetto di miglioramento complessivo della società, dobbiamo controbattere con l’idea che il governo non può essere considerato il fine della politica ma deve costituire il principale strumento di trasformazione della società”.