Rubano la borsa ad una turista dentro ad un negozio: ritrovati dai poliziotti in un dirupo i due cellulari che erano al suo interno

Si sono calati in un dirupo per recuperare due cellulari iPhone, rubati poco prima all’interno di un esercizio del centro storico, gli agenti della Polizia di Stato.Nel pomeriggio di ieri una segnalazione è giunta al 113 della sala Operativa della Questura, per un furto subito da una cittadina cinese all’interno di un negozio di abbigliamento. All’interno della borsa rubata, vi erano due telefoni cellulari che con il sistema di geolocalizzazione, risultavano essere nei pressi di una scarpata in viale Dei Mille.I poliziotti delle Volanti non ci hanno pensato sù e subito si sono calati lungo il dirupo alla ricerca degli iPhone. Dopo alcuni minuti di ricerche nella fitta vegetazione gli agenti hanno ritrovato tra gli arbusti i due telefoni cellulari e alcuni effetti personali della donna, oltre al suo passaporto.La turista ha ringraziato la Polizia di Stato italiana per l’efficienza dimostrata con particolare sprezzo del pericolo.Intanto proseguono le indagini da parte dei poliziotti della Squadra Mobile, anche loro intervenuti sul posto, per individuare gli autori del furto.