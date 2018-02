La Lega fa il pieno a Palazzo Patrizi: ''150 persone per Borghi, Bagnai e Malvezzi. Il vento sta cambiando anche a Siena!''

La Lega di Siena, attraverso il segretario cittadino Luca Vannocci e il responsabile comunicazione Marco Figura, esprime grande soddisfazione per l'incontro di ieri sera su economia, banche e lavoro: "Una sala così per la Lega non l'avremmo mai sperata, la città sta dando un grande e bel segnale."Proseguono Vannocci e Figura: "Claudio Borghi, dopo aver descritto con la consueta chiarezza l'importanza dei mini-bot - titoli di stato di piccolo taglio in grado di far ripartire la domanda e di dare respiro al commercio senza alcuna controindicazione - si è concentrato sul proprio amore per Siena, assicurando che se eletto sarà attento e deciso difensore della città; Malvezzi ha ricordato, attraverso un'efficace presentazione di grafici, come il sistema della moneta unica stia aiutando la Germania e distruggendo la nostra economia; infine Bagnai con la sua rinomata ironia, spiegando che è meglio sentirsi dare del "populista" ma promuovere politiche per la crescita, ha delineato le motivazioni per le quali è il momento di stare dalla parte della Lega e di Matteo Salvini. Un'iniziativa quella di ieri sera - concludono i leghisti senesi - che dimostra in modo netto come la Lega creda nelle potenzialità della nostra città e nella sua forza di riprendere in mano il proprio destino."