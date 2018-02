Servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai Carabinieri: 5 persone denunciate

Si è concluso alle prime ore del mattino un servizio coordinato della Compagnia Carabinieri di Siena finalizzato alla repressione dei furti e dei reati di matrice predatoria nei comuni di Siena, Monteroni d’Arbia, Asciano e Monticiano.Nel corso del servizio sono stati effettuati posti di controllo, ispezioni ad alcuni esercizi pubblici, perquisizioni personali, domiciliari e locali. Sono stati identificate oltre 90 persone e controllati 3 esercizi pubblici, individuati tra quelli potenzialmente frequentati da soggetti dediti alla commissione di reati. Un lavoratore al nero identificato dai Carabinieri di Siena unitamente ai militari del locale Nucleo Ispettorato del Lavoro. Nella medesima circostanza è stato identificato e deferito in stato di libertà alla competente A.G., uno straniero classe ’70 mentre tentava di entrare in un bar occultando un coltello a serramanico nei pantaloni.I Carabinieri di Asciano hanno rintracciato un uomo classe ’78 che, approfittando di un momento di distrazione di una commerciante, ha asportato una borsa contenente parte dell’incasso giornaliero. A seguito di perquisizione personale la refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto.Controlli anche nel centro storico di Siena dove i militari dell’Arma hanno fermato un ragazzo, sottoposto al divieto di dimora nel comune di Siena a seguito di pregressi reati consumati nel capoluogo, mentre passeggiava in via di Pantaneto.In materia di repressione alla consumazione di sostanze stupefacenti i Carabinieri della Stazione di Monticiano supportati da militari del 6° Battaglione Carabinieri Toscana e da una squadra del Nucleo Carabinieri Cinofili di Firenze hanno effettuato un controllo in località Petriolo segnalando alla prefettura tre assuntori di sostanza stupefacente.Posti in essere numerosi posti di controllo sulle principali vie di comunicazione per garantire la sicurezza ai singoli utenti e prevenire gli incidenti legati all’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti.Due gli utenti della strada sanzionati in quanto positivi all’accertamento effettuato dai Carabinieri mediante etilometro.