ARU in Valli, Comune di Siena: sul blocco di partenza la consultazione popolare tra i cittadini

In corso la consegna della lettera ai residenti delle vie E. S. Piccolomini, C. Tolomei e F. Folcacchieri, con la scheda che andrà compilata e consegnata presso la Società del Mutuo Soccorso il 23 e 24 febbraio

E' partita oggi la consegna di una lettera ai residenti di via E.S. Piccolomini, via C. Tolomei e via F. Folcacchieri con cui l'Amministrazione Comunale comunica tempi e modalità della consultazione popolare attraverso la quale verrà valutata l'istituzione di una ARU (Area a rilevanza urbanistica) nel quartiere di Valli.Durante l'ultima assemblea pubblica che si è tenuta il 31 gennaio scorso presso la Società del Mutuo Soccorso di Valli, il Sindaco e la Giunta hanno incontrato numerosi residenti, i quali hanno confermato un forte interesse per l'introduzione dell'ARU per le vie indicate. L'indirizzo generale dell'Amministrazione è che ogni decisione sull’istituzione di una nuova ARU sia preceduta da una apposita consultazione popolare, il cui responso servirà alla Giunta per assumere le decisioni definitive, tenendo in considerazione anche altri fattori di ordine urbanistico ed ambientale.Congiuntamente alla lettera ai residenti, viene consegnata loro anche una scheda per ogni componente maggiorenne del nucleo che riporta il quesito sul quale i cittadini sono invitati ad esprimere il proprio parere. Le schede andranno poi riconsegnate, ovviamente in forma anonima, recandosi alla Società di Mutuo Soccorso di Valli nei giorni di venerdì 23 (dalle ore 15 alle ore 19) e sabato 24 febbraio 2018 (dalle ore 18 alle ore 22), portando con sé un documento di riconoscimento. Si fa presente che la scheda di voto potrà essere riconsegnata anche tramite una terza persona, senza la necessità di alcuna delega scritta: sarà sufficiente che la persona delegata comunichi il nome del delegante all'addetto presente presso la sala, che a sua volta spunterà il nominativo dalla lista degli aventi diritto al voto.L'Amministrazione Comunale ringrazia anticipatamente tutti i cittadini che vorranno esprimere il proprio orientamento in merito, contribuendo così a fornire indicazioni preziose per le decisioni che la Giunta assumerà successivamente. L'iniziativa rientra nella pratica della democrazia partecipativa, che rappresenta un efficace metodo per migliorare insieme la qualità della vita del quartiere e della città.Le ARU, previste dal Codice della strada, rappresentano una tutela per residenti e attività commerciali, dato che consentono la sosta ai residenti ma anche alle auto di clienti di negozi e altre attività, grazie ad alcune aree a disco orario e a parcometro, che dopo le 20 divengono a sosta libera fino alle 8 del mattino. Quello che si intende scoraggiare in queste zone a ridosso del centro storico è la sosta per molte ore di auto che giungono da fuori, che dovranno invece trovare attracco presso i parcheggi scambiatori, da dove si può agevolmente proseguire con il trasporto pubblico dei Pollicini oppure, in alternativa, anche con le biciclette elettriche della rete di SiPedala, il cui utilizzo è molto intenso.Com'è noto, dal 1 ottobre dello scorso anno, il bollino per le zone ARU è stato quasi azzerato, poiché è stato ridotto ad un euro al mese, a fronte dei soli costi amministrativi. La prossima zona dove si sta valutando di introdurre il sistema ARU è quella di viale Mazzini e vie adiacenti, anche in questo caso previa consultazione popolare.