Matteo Renzi a Siena giovedì prossimo ad iniziativa organizzata dall'Unione Comunale PD della città

Il segretario nazionale del Partito Democratico Matteo Renzi farà tappa a Siena per incontrare iscritti ed elettori partecipando ad una iniziativa organizzata dall'Unione comunale di Siena giovedì 22 febbraio presso il Circolo Arci di Sant'Andrea alle ore 15,30."Renzi - commenta il Pd senese - ha deciso di venire a Siena dopo essersi accordato con il segreterio dell’Unione comunale PD Simone Vigni, per dare maggiore impulso ad una campagna elettorale che si presenta quanto mai agguerrita anche nel nostro territorio.Nonostante le numerose iniziative che vedono coinvolti i candidati dei collegi uninominali e proporzionale, con in testa Pier Carlo Padoan - che sarà presente giovedì a Sant'Andrea - impegnato in numerosi confronti con le categorie economiche e del sociale, è opportuno un confronto su ciò che il PD ha prodotto come forza di governo in questa legislatura e quelli che sono i progetti futuri partendo dai risultati positivi ottenuti attraverso le numerose riforme attuate.Con la sua presenza il segretario nazionale, oltre che illustrare il programma del PD e del centrosinistra per le prossime politiche, intende dimostrare attenzione per una città considerata simbolo della cultura e tradizione progressista che può recuperare centralità nelle dinamiche finanziarie nazionali dopo il salvataggio dell’istituto bancario ad opera dello Stato.L’iniziativa sarà introdotta dal segretario dell’Unione comunale Simone Vigni e vedrà la partecipazione del Ssgretario provinciale PD Siena Andrea Valenti".