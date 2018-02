''Insieme'' ha presentato i candidati per le elezioni politiche

"Questa mattina, martedì 20 febbraio, alle ore 11, presso il bar Il Palio nel Campo di Siena, si è tenuta la conferenza di presentazione dei candidati della lista “Insieme” per le elezioni della Camera e del Senato del prossimo 4 marzo.All’iniziativa hanno partecipato i candidati: Graziano Cipriani, esponente politico del Casentino e segretario regionale del Partito Socialista Italiano, Francesco Giorgi di Grosseto, vicesegretario regionale del P.S.I., Rossana Pallassini (consigliere comunale di Monteroni d’Arbia), Francesca Mencuccini (assessore Comunale a Scarlino), Sauro Vignozzi, apprezzato insegnante della Val d’Elsa e Gianluca Annulli, capogruppo PD-PSI presso il Consiglio comunale di Chiusi.Dopo l’introduzione del segretario provinciale senese del P.S.I., Giorgio Del Ciondolo, i candidati hanno illustrato al numeroso pubblico convenuto le ragioni della loro adesione ad una lista (composta da rappresentanti del Partito Socialista, dei Verdi e dei Civici per l’Ulivo) che mira a portare dentro il demagogico e confuso panorama politico nazionale un contributo di buonsenso e di concreta progettualità, per far ripartire l’Italia da una base di sviluppo sostenibile, di lotta alla disoccupazione, di rilancio delle tematiche ecologiste e dei diritti (a partire da quelli, fondamentali, inerenti la salute e il contrasto alla povertà e alle diseguaglianze).Il recente, appassionato sostegno giunto alla lista dall’ex premier Romano Prodi ha del resto fatto comprendere a molti elettori come sia doveroso e possibile credere ancora oggi in una alleanza progressista a più voci, imperniata su valori di giustizia e di tolleranza mai sconfitti e che anzi, debbono essere difesi con forza contro le pericolose tentazioni estremiste e populiste che purtroppo affliggono l’Europa e pure il nostro Paese.Parlando dei nostri territori, è stata ribadita l’importanza di puntare ad un nuovo sviluppo economico che prenda l’abbrivio dalle numerose e inimitabili eccellenze (culturali, artistiche, paesaggistiche, turistiche, enogastronomiche, ma anche legate alla ricerca scientifica e tecnologica) esistenti, migliorando quelle infrastrutture stradali, ferroviarie e di collegamento che spesso ci penalizzano".