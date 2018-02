Sicurezza, Giusti (Uniti per Siena) replica a Valentini: ''Arriva fuori tempo massimo. Sicurezza problema reale''

"Siamo alle comiche": ha commentato così l'esponente di Uniti per Siena, Francesco Giusti, le parole del sindaco Bruno Valentini sulla sicurezza."Non si può vedere il sindaco che, magari perché oggi siamo in piena campagna elettorale, ci ricorda che "sicuramente sì, c'è un problema sicurezza", quando fino a qualche mese fa affermava con estrema sicurezza che "Non si può parlare di emergenza furti e criminalità, i dati dicono che la situazione a Siena è molto migliore rispetto a tantissime altre città", ha incalzato l'esponente civico senese."A Valentini dobbiamo ricordare che la sicurezza è sempre stato un problema reale e c'è qualcuno che, a differenza del Sindaco e del PD, lo sostiene da anni. Ancora una volta il Primo cittadino arriva fuori tempo massimo. Peccato, perché non è di questo che la nostra Città ha bisogno", conclude Giusti.Uniti per Siena