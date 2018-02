Siena, situazione aree per cani: intervento di Uniti per Siena

"Siena pur essendo una città di impianto prettamente medioevale ha diverse aree verdi a sua disposizione, e all'interno di queste nel tempo si è trovato lo spazio da dedicare agli amici a quattro zampe che molti senesi possiedono". Così un intervento di Francesco Giusti e Giovanni Niccolini di Uniti per Siena."Questi spazi non sempre vengono ben tenuti, non certo per incuria dei padroni dei cani che hanno tutto l'interesse a mantenerli al meglio, ma purtroppo, come altre aree verdi della città, pare non vengano molto considerati dall'amministrazione. Queste zone andrebbero sistemate al meglio dal Comune e se vi fossero problemi segnalati da chi ne usufruisce andrebbero risolti e non solo tamponati, ad esempio come la cannella agli orti dei Tolomei, purtroppo vandalizzata, che invece di essere sostituita è stata semplicemente chiusa. Quello che purtroppo accade nella nostra città ultimamente è che si fanno mille annunci mille inaugurazioni e poi tutto cade nel dimenticatoio o nell'incuria".