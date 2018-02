“La notizia che Matteo Renzi farà tappa a Siena giovedì pomeriggio ci ha fatto sorridere - spiegano il capolista alla Camera dei deputati Stefano Mugnai e il candidato senese nel collegio della Camera Toscana 4 Lorenzo Lorè -. Leggere che il suo incontro con i cittadini sarà a Sant’Andrea, in una stanza con una capienza massima di cento persone dovrebbe far capire a tutti quanto il vento sia davvero cambiato”.Nel 2013 Renzi per portare il suo sostegno al Pd e a Valentini- continuano i due coordinatori di Forza Italia - scelse l’Aula Magna dell’Università per stranieri. Un’aula da oltre 400 posti. Ha forse paura oggi di non riuscire più a riempire una stanza da 100 posti? Noi non abbiamo paura e giovedì alle 17.30 incontreremo i senesi al Cinema Odeon nella centralissima Banchi di Sopra. I numeri cambiano e sarà così anche alle urne il 4 marzo”.