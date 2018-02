Luigi De Mossi all'iniziativa di Forza Italia: ''Sono l'unico vero candidato civico''

“Sono l’unico vero candidato civico per il Comune di Siena e stiamo vivendo un momento importante per la nostra città. Sono molto soddisfatto del rapporto che si è creato con Stefano Mugnai, una persona seria, una persona che ha rispettato sempre la parola data nonostante le pulsioni, nonostante mille distrazioni che potevano esserci in questi lunghi mesi che abbiamo trascorso insieme". Così interviene il candidato sindaco Luigi De Mossi nel corso dell’iniziativa pubblica di Forza Italia che si è svolta giovedì 22 febbraio in un Cinema Odeon gremito di cittadini."Mugnai è sempre stato al nostro fianco - ha proseguito De Mossi -, così come lo sono stati Anita Francesconi, Alessandro Manganelli, Lorenzo Lorè e tutto il partito di Forza Italia.Io sono civico e, quindi, potevano anche esserci delle divergenze in ordine ad una eventuale candidatura puramente civica ed invece devo dire, che con grande lungimiranza, con grande stima, con serietà e rispetto reciproco, abbiamo fatto questo percorso insieme.Sono onorato di vedere qui a Siena Stefano Mugnai e sono certo che avrà una carriera politica brillante ed autorevole perché è meritevole di tutto quello che si conquisterà sul campo senza bisogno di accordi ‘clandestini e sottobanco’. Sono sicuro che il 4 marzo il centrodestra unito porterà a casa un grande risultato e consentirà a questo Paese di voltare pagina. Èlo stesso voltare pagina che dobbiamo fare anche a Siena nella prossima tornata elettorale.Io sono pronto ed insieme a voi è arrivata l’ora di cambiare le sorti di questa città. Non ho paura e nemmeno voi, ve lo leggo negli occhi. Tutti insieme riusciremo a cambiare, in meglio, le sorti di Siena”.