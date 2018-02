Salvatore Caiata indagato per riciclaggio

Il presidente del Potenza Calcio, nonché candidato del Movimento 5 Stelle in Basilicata, Salvatore Caiata, è indagato a Siena nell'ambito di un'inchiesta per riciclaggio, dove l'imprenditore è titolare di diverse attività.A darne notizia, oggi, tre quotidiani (Corriere della Sera, La Stampa e Il Messaggero) - spiega l'Ansa in un comunicato - che spiegano come l'indagine riguardi passaggi di fondi nell'ambito dell'acquisto di bar e ristoranti.Caiata, 46 anni, è molto noto a Siena per essere titolare di diversi locali; nei guai, insieme a lui, è finito anche Cataldo Staffieri, responsabile de La Cascina per Umbria e Toscana. I due hanno concluso diversi affari insieme relativi a bar e ristoranti, come la Birreria e Il Campo.La Guardia di Finanza sta controllando i documenti per cercare di capire se c’è stato un impiego di capitali anomalo attraverso alcune aziende, conti correnti, nazionali ed esteri, e passaggi di proprietà.La sua candidatura alla Camera era stata ufficializzata lo scorso 29 gennaio dal capo politico pentastellato, Luigi Di Maio, nella conferenza di presentazione della squadra.